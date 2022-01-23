حظك اليوم برج الأسد الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

برج الأسد يتصدر محركات البحث العالية، بصفة يومية، فهو من الأبراج النارية التي تتصف بالنشاط والحيوية المفرطة، وحب الأعمال الخيرية والتطوعية، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تبشر عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الأسد، بأن الفلك يعمل لصالحهم اليوم، حيث يجد مواليد البرج، أنفسهم مستعدين لمواجهة كل المستجدات بمرونة، فقط عليهم الانتباه إلى حقوقهم.

حظك اليوم برج الأسدعاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الأسد، إنَّ القمر يدعم العلاقات في برجه، ويميل مواليد البرج اليوم إلى الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

مشاهير برج الأسد

ومن أشهر مواليد برج الأسد، الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس، الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس، الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو، الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو،و تامر حسنى، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.