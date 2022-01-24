أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 24 يناير 2022

من أبرز الأسباب التي تجعل خبراء التغذية ينصحون بتناول الخضروات بشكل يومي احتواؤها على عدد قليل من السعرات الحرارية والدهون، فضلًا عن احتوائها أيضًا على كميات جيدة من الفيتامينات والمعادن، إذ إنّ الخضروات بأنواعها المختلفة مصادر غنيّة بالكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد وغير ذلك من الفيتامينات.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وتُجري «الوطن» جولة يومية داخل الأسواق الشعبية، للاطلاع على أسعار الخضروات نظرًا لاحتمال تغير أسعارها بين عشية وضحاها، وخلال الجولة التي أجريناها، استقرت أسعار معظم الأصناف اليوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022 على النحو التالي:

وحسب البائعين في أسواق الخضار وصل سعر الطماطم في الأسواق المحلية إلى نحو 5 جنيهات للكيلو جرام، مقابل 4 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، وسجّل الفلفل الرومي البلدي نحو 10 جنيهات أما الصوب فوصل إلى 8 جنيهات، والحامي البلدي سجّل نحو 10 جنيهات، فيما وصل الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

الفاصوليا بـ12 والقلقاس بـ8 جنيهات

أما الكوسة وصلت إلى نحو 10 جنيهات للكيلو، والفاصوليا سجّلت 12 جنيهًا للكيلو، والبصل القديم بلغ سعره نحو 3 جنيهات، والباذنجان البلدي وصل إلى نحو 6 جنيهات، أما الفلفل الرومي والأبيض سجّلا نحو 5 جنيهات للكيلوجرام.

ووصل الخيار «الصوب» إلى نحو 10 جنيهات للكيلو بحسب تجار الخضر والفاكهة في الأسواق اليوم، أما القلقاس فوصل إلى 8 جنيهات للكيلو مقابل 7.5 جنيه الأسبوع الماضي، أما الكيلوجرام من البطاطس فقد وصل إلى نحو 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

ووصل سعر كيلوجرام البسلة إلى نحو 6 جنيهات، فيما بلغت السبانخ نحو 7 جنيهات، أما الثوم فقد وصل إلى 25 جنيهًا، وبلغت الملوخية نحو 12 جنيهًا في بعض المناطق.

أما كيلو البطاطا فقد وصلت إلى سعر 4 جنيهات، والخرشوف سجّل نجو 20 جنيهًا، فيما وصل طبق عيش الغراب إلى نحو 30 جنيهًا.