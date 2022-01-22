أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 22 يناير 2022

أسعار الخضروات من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين بشكل يومي عبر المحرك البحثي «جوجل»، فهي من أهم العناصر الغذائية التي تتوجد في معظم الوجبات، وبحسب جولة قامت بها جريدة «الوطن» على عدد من الأسواق المحلية بمنطقتي إمبابة والدقي، نرصد لكم الأسعار.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الخضروات في معظم أصنافها وصل سعر الكيلو جرام من البصل القديم حوالي 3 جنيهات، أما الكوسة فوصل سعرها إلى نحو 10 جنيهات، والجزر سجل حوالي 6 جنيهات، والفاصوليا 12 جنيها، والباذنجان البلدي حوالي 6 جنيهات، بينما الرومي بـ 5 جنيهات، والأبيض بنفس السعر، أما الفلفل الرومي البلدي فكان بـ 10 جنيهات، والصوب بـ 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بحوالي 10 جنيهات، بينما الألوان وصل لنحو 20 جنيهًا.

وبحسب تجار داخل الأسواق المحلية فإن سعر القلقاس أصبح بـ8 جنيهات، مقابل 7.5 جنيه الأسبوع الماضي، أما الطماطم فقد أصبح سعرها حوالي 5 جنيهات، مقابل 4 جنيهات الأسبوع الماضي، ووصل سعر البطاطس لنحو 7 جنيهات للكيلو مقابل 6 جنيهات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الكيلو جرام من الملوخية حوالي 12 جنيهًا، بينما الخيار الصوب وصل لـ 10 جنيهات، والبسلة بحوالي 6 جنيهات، بينما السبانخ وصلت لـ 7 جنيهات.

ووصل سعر البطاطا إلى نحو 4 جنيهات، وسعر الثوم لنحو 25 جنيهًا للكيلو، والـ 250 جراما الصيني بـ10 جنيهات، وكيلو الخرشوف وصل إلى نحو 20 جنيهًا، بينما وصل سعر طبق عيش الغراب وزن 250 جراما 30 جنيهًا.