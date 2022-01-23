أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 23 يناير 2022

الخضروات من أهم ما ينصح به أطباء وخبراء التغذية بتناوله بشكل يومي، نظرًا لما تحتويه من عناصر ومكونات غذائية مفيدة لجسم الإنسان، فضلًا عن احتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية، ما يقلل نسبة السمنة في الجسم.

وفي إطار الجولة اليومية التي تُجريها «الوطن» بالأسواق الشعبية لبيع الخضروات والفاكهة، نقدم للمتابعين والقراء أسعار الخضروات اليوم الأحد 23 يناير الحالي والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

ونظرًا للتغيرات اليومية في أسعار الخضروات، إلا أنّ الأسواق شهدت اليوم استقرارا في معظم الأصناف، إذ سجّل الفلفل الرومي البلدي نحو 10 جنيهات أما الصوب فوصل إلى 8 جنيهات، والحامي البلدي وصل إلى 10 جنيهات، فيما وصل الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو، كما بلغت الكوسة نحو 10 جنيهات للكيلو، والفاصوليا وصلت إلى 12 جنيهًا للكيلو، والبصل القديم بلغ سعره نحو 3 جنيهات، والباذنجان البلدي وصل إلى نحو 6 جنيهات، أما الرومي والأبيض فوصلا إلى نحو 5 جنيهات للكيلوجرام.

الطماطم بـ5 والخيار بـ10 جينهات

بلغ سعر الطماطم بحسب البائعين في الأسواق المحلية 5 جنيهات للكيلو جرام، مقابل 4 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، أما الخيار «صوب» فوصل إلى نحو 10 جنيهات للكيلو، والقلقاس فوصل إلى 8 جنيهات للكيلو مقابل 7.5 جنيه الأسبوع الماضي، فيما وصل كيلو البطاطس إلى نحو 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

ووصلت الملوخية إلى 12 جنيهًا في بعض الأسواق، بينما سجّلت البسلة نحو 6 جنيهات، فيما وصلت السبانخ إلى نحو 7 جنيهات، أما الثوم فقد وصل إلى 25 جنيهًا.

ويباع طبق عيش الغراب بـ30 جنيهًا بالنسبة للطبق وزن ربع كيلو، أما البطاطا فتباع بسعر 4 جنيهات، والخرشوف بـ20 جنيهًا.