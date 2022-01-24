غلق وتشميع مركز للتغذية العلاجية والتجميل والعناية بالبشرة في بني سويف

أغلقت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، مساء أمس الأحد، مركزا للتغذية العلاجية والتجميل والعناية بالبشرة والشعر في مدينة بني سويف، لإدارته بدون ترخيص، وعدم مزاولة صاحبه ومديره مهنة الطب، وحيازة أدوية مجهولة المصدر.

محافظ بني سويف يشدد على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة .

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر بإشراف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة بقيادة أحمد دهشان، بتنفيذ حملة على مركز للتغذية العلاجية والتجميل والعناية بالبشرة والشعر في مركز بني سويف يديره منتحل صفه طبيب لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضي وتضليلهم.

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومهربة داخل مركز التجميل

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المستحضرات العشبية والأدوية مجهولة المصدر وأدوية مستوردة ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما جرى ضبط أجهزة للتخسيس وأجهزة ليزر يتطلب تشغيلها طبيب متخصص، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر.

شارك وأشرف على الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة مريم علاء الدين إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد ماهر توفيق، أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك فرع محافظة بني سويف.