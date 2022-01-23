تحرير 73 مخالفة تموينية للمخابز خلال أسبوع في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية التموين ،بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية"في المدة من 15 إلى 21 يناير الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 73 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 8محاضرلإنتاج خبز ناقص الوزن،و 18محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 11محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و محضر للتصرف في 8أجوالة دقيق مدعم،و19 محضرالعدم صرف بون للمواطنين،و1محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد،ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

فيما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل المقبل وحتى 15 يوليو2022،وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و7مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 4مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 22محضر لعدم الإعلان عن الأسعارفي الأنشطة المختلفة،و24محضر لجزارين وتجارمواد غذائيةلعدم حمل شهادات صحية،و2محضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و2محضر لأصحاب منشآت لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري، وتم ضبط سيارة أثناء نقلها سكر تمويني مجهول المصدر دون إثبات مصدرها ، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشان.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 3عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص لإحدى المنشآت التجارية وعرض سلع ومنتجات منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.