نقابة المهن التمثيلية تدعم منى زكي: لن نقف مكتوف الأيدي أمام الترهيب

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا عاجلا حول أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز» والهجوم على أبطاله وصناعه وعلى رأسهم النجمة منى زكي، أكدت خلاله أن أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه، كما أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري والنيل منه.

وقال بيان النقابة: «تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية منفردة او ممثلة لأحزابها، والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم أصحاب ولا أعز ، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة».

النقابة: سندعم منى زكي ضد أي محاولات أو إجراءات ضدها

وواصل البيان: نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها:

أولا: الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

ثانيا: النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

النقابة: دور الفنون والقوى الناعمة معالجة القضايا الشائكة ودق ناقوس الخطر

ثالثا: النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا.

هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.