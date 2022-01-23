إلهام شاهين عن دور منى زكي بـ«أصحاب ولا أعز»: لو اتعرض عليا كنت هعمله

شنت الفنانة إلهام شاهين، هجومًا حادًا على منتقدي منى زكي، بسبب مشاهدها في فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي يعرض على منصة «نتفليكس»، الذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب ما رآه البعض أنه يحمل مشاهد وألفاظ جريئة.

وأوضحت «شاهين» أن هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة منى زكي غير مبرر، مؤكدة أن هناك مشاهد تعرض لأفلام أمريكية تذاع على منصة «نتفليكس»، يكون فيها البطل والبطلة عرايا تماما، متسائلة عمن ينتقد الفيلم: «حضرتك ليه مشترك في منصة نتفليكس وهي بتعرض أفلام أمريكية بها أبطال لا يرتدون ملابس ببعض المشاهد».

إلهام شاهين: من يهاجم فيلم «أصحاب ولا أعز» منافق

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي يعرض على قناة «ETC» مع الإعلامية إنجي أنور، أن من يهاجم فيلم «أصحاب ولا أعز» منافق تمامًا، لأن العمل الفني لا يحتوي على أي أعمال تخدش الحياء، «لو الفيلم ده والدور بتاع منى زكي اتعرض عليا كنت هوافق أني أعمله، البطل في الفيلم هو الحوار وليس منى زكي فقط أو إياد نصار أو باقي الممثلين»، موضحة في الوقت ذاته أنه لا يوجد ما يُسمى «سينما نظيفة» كونة مصطلح غير علمي على الإطلاق، والسينما أنواع منها أكشن أو كوميديا أو رومانسية.

الفيلم لا يوجد به أي أشياء تخدش حياء المشاهد

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «الفيلم لا يوجد به أي أشياء تخدش حياء المشاهد، محدش أصلا في الفيلم مسك إيد منى زكي، والبطل في الفيلم هو الحوار الدرامي، بل أن الهجوم على الفيلم أمر غير مبرر على الإطلاق، ناس تقول تخدش الحياء وناس تقول يروج للمثلية، فين الكلام ده؟».

وأوضحت «شاهين»، أن 90% من الفيلم تم تمثيله في غرفة سفرة، «كون أنهم خلوني أتفرج على ساعتين من غير ما أشعر بالملل وأفضل مندمجة معاهم ده في حد ذاته نجاح كبير، التمثيل كان رائعا، وأداؤهم كان فوق الرائع، فيلم حلو أوي وحقيقي أوي، كل واحد فينا أكيد عنده في حياته سر مش كل الناس تعرفه حتى أقرب الناس ليه، حتى أصحابة الأنتيم ميعرفهوش واتفاجئوا».

وتابعت أنه لا يصح للإعلام ترديد مصطلح «السينما النظيفة»، مؤكدة أنها تكره جدًا هذا الوصف لأنه غير علمي «ممكن الحوار يبقى صادم لأنه بيفتح موضوعات عن كل واحد، لا فيه مشهد خارج، ولا أي تصرف خارج، مفيش حاجة خارجة في الفيلم، إية اللي ممكن يبقى خارج فيه، وبعدين مكتوب عليه فوق الـ 16 سنة، داخل تشوفه ليه؟».

يذكر أن تعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي طرح على أحد المنصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها.