التحالف العربي يتصدى لصاروخ باليستي من ميليشيات الحوثي جنوب السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، تصدي الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلق باتجاه «ظهران الجنوب» في محافظة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت قناة «العربية».

سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب

وأكدت قوات التحالف العربي، سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأفاد تقرير أولي بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية: «دمرنا منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية»، إذ أن منصة الإطلاق استخدمت فجر اليوم بعملية إطلاق صواريخ باليستية.

الإمارات تدمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات تجاه الإمارات و لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، مؤكدة أن بقايا الصاروخين سقطت بمناطق متفرقة حول أبو ظبي.