إصابتان في اعتداء بصاروخ باليستي لميليشيا الحوثي على جازان السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقوع اعتداء وحشي بصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية على «أحد المسارحة» بجازان بالمملكة العربية السعودية، إذ استهدف الصاروخ منطقة صناعية بمدينة جازان، حسبما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي

وأوضح التحالف العربي، أن هذه الواقعة تُعد المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي، كما أن تقرير أولي بإصابة مقيمين، وجار تقييم الأضرار في الموقع بأحد المسارحة في جازان.

اعتراض وتدمير مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية

كما أعلنت قوات التحالف العربي، اعتراض وتدمير مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، وهناك تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين، « نتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية»، فيما أدانت المملكة الأردنية الهاشمية استهداف مليشيا الحوثي المناطق المدنية في السعودية.

إصابتان طفيفتان لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية والسودانية

وأوضحت قوات التحالف، أن هناك أضرار مادية في عدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة، كما أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، الأمر الذي أسفر عن إصابتين طفيفتين لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية والسودانية بأحد المسارحة بجازان، فالمنطقة التي استهدفها الحوثيون في جازان منطقة صناعية مدنية.