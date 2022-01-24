نائب رئيس مدينة سانت كاترين: درجة الحرارة فوق جبل موسى 4 تحت الصفر

سانت كاترين تقع في شبه جزيرة سيناء وبالتحديد وسط سلسلة جبال كاترين التي ترتفع أكثر من 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، تتميز مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بالطقس البارد في الشتاء وتصل الحرارة معظم هذا الفصل إلى أقل من الصفر، خاصة في الليل والفجر، أما النهار الحرارة تكون في بعض الأحيان بين 5 إلى 10 درجات مئوية.

درجة حرارة سانت كاترين

وقال خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن درجات الحرارة في المدينة هذا الأسبوع أفضل من الماضي، إذ سجلت درجة الحرارة اليوم داخل المدينة فجر اليوم درجة حرارة 2 تحت الصفر، وفوق جبل موسى تصل إلى 4 درجات الصفر، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي في مثل هذه الأوقات سجلت المدينة درجة حرارة 6 تحت الصفر.

وأوضح أنه بالرغم من وجود منخفض جوي خلال هذه الأيام فإن الحرارة في نهار سانت كاترين تتراوح بين 11 و12 درجة مئوية، والشمس التي كانت مختفية خلال الأسبوع الماضي ظهرت لتعطي المواطنين الدفء.

سلامة: السحب لا تمر إلا من خلال القمم الجبلية

وتابع أن قمم الجبال تعانق السحب، وكل سحابة تمر على مدينة سانت كاترين لابد أن تصطدم بالقمم الجبلية ولا تمر إلا من خلالها، لدرجة أن السياح يشاهدون السحب ويمشون داخلها فوق قمم الجبال.

وأشار إلى أن القمم الجبلية تتكون عليها ثلوج خفيفة وتذوب مع إشراقة الشمس، كما أن احواض المياه والعيون الموجودة في الوديان والجبال تتجمد بسبب البرد الشديد.