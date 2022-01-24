أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح والمدن الساحلية

تتساقط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح والعديد من المدن الساحلية من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا، مرورا بمدن ومناطق: العلمين، العلمين الجديدة، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، فوكة، رأس الحكمة، سيدي حنيش، النجيلة، سيدي براني، في ظل موجة الطقس السىء وبسبب النوة التي تواجهها المدينة.

درجات الحرارة مطروح

يشهد طقس مطروح، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وسجلت العظمى 14 درجة وهو أقل معدل لها خلال الأسبوع الجاري، بينما تسجل نسبة الرطوبة في الجو 70%، وسرعة الرياح 24 كم/ الساعة، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة 72% خلال الساعات المقبلة.

طقس مطروح

يسود مطروح، طقس بارد نهارا على مختلف أنحاء محافظة مطروح مع سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وردعية في معظم الأوقات، مع وجود صقيع وزيادة نسبة البرود مساءً، واستمرار انخفاض في درجات الحرارة، كما تستمر النوة التى تشهدها البلاد لمدة 24 ساعة.

توقف الصيد في البحر

قال منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن أعمال الصيد توقفت تماما بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها البلاد وارتفاع المد والجزر، بسبب النوة الحالية، وتم وقف تصاريح الصيد ومنع خروج المراكب لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة البحر، للحفاظ على أرواح الصيادين ومنع غرق المراكب.