اليورو يواصل التراجع أمام الجنيه المصري.. و«المركزي» يسجل أفضل بيع

واصل سعر اليورو، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، تراجعه أمام الجنيه المصري في كافة البنوك وشركات الصرافة، بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 قروش، وجاء البنك «البنك المركزي»، كأفضل بيع للعملة الأوروبية بنحو 17.74 جنيه، فيما تصدر بنك المصرف العربي الدولي أفضل سعر للشراء بـ17.84 جنيه.

سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه

وجاء سعر اليورو، اليوم الاثنين، في كافة البنوك وشركات الصرافة، على النحو التالي:

- سجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 17.85 للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك العربي الأفريقي سعر 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك ميد سعر 17.91 للبيع مقابل 17.69جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك الإسكندرية سعر 17.90 للبيع و17.69 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول سعر 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك المشرق سعر 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك قناة السويس سعر 17.90 مقابل 17.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

وعلى الصعيد العالمي، تباين سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية والعربية، اليوم الاثنين، عند آخر تحديث للبنوك وسجّل بيع اليورو مقابل الدولار وفق آخر تحديث بـ 1.134 دولار، وبيع اليورو مقابل الفرنك السويسري بسعر 1.03 فرنك، ومقابل الين الياباني بسعر 128.80.

بينما بيع اليورو بسعر 0.83 جنيه استرليني، وبيع اليورو مقابل الدولار هونج كونج بسعر 8.81 دولار.

سعر اليورو مقابل العملات العربية

سجّل اليورو أمام الريال السعودي، نحو 4.24 ريال، كما بيع بـ15.26 ليرة تركية، وسجل أمام الدرهم الإماراتي سعر 4.15 درهم، فيما بيع مقابل الريال القطري بسعر 4.14 ريال، وبيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار.

من جانبها، قالت «كريستين لاجارد»، محافظة البنك المركزي الأوروبي، إن تراجع اليورو يرجع إلى التضخم في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن سعر اليورو سينخفض بشكل تدريجي.

وأشارت «لاجارد»، إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي بالمقارنة بالبنك الفيدارلي الأمريكي، لا يملك الجرأة على اتخاذ قرارات لمنع هبوط العملة بسبب الوضع الاقتصادي المختلف، ولذلك تعرض اليورو لخسائر وصلت إلى 0.60% تقريبا.