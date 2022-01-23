استقرار سعر الدولار اليوم الأحد بسبب زيادة النقد الأجنبي

شهد سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة اليوم الأحد، كما لم يشهد سعر العملة الأمريكية أي تغير لمدة 23 يومًا على التوالي.

وتشهد العملة الخضراء هدوءًا كبيرًا في حركة البيع والشراء، وفقًا لشركات الصرافة والتي أكدت على توافره لتدبير الاعتمادات المستندية للاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع الاستراتيجية للسوق المحلية، حيث يعد الدولار من العملات الرئيسية.

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة السابق في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن استقرار سعر الدولار يرجع لعدة أسباب منها زيادة الاحتياطي النقدي وزيادة الصادرات المصرية وتحويلات العاملين بالخارج وكذلك الموارد الدولارية.

أعلى بنوك في سعر بيع وشراء الدولار

جاء بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الأحد، إذ عرض المصرف شراء الدولار بسعر 15.68 جنيه، وهو سعر مناسب للمواطنين لبيع الدولار، فيما جاء بنك «مصر» كأفضل البنوك في تشتري الدولار من المواطنين بسعر 15.74 جنيه.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وباعت بنوك «البركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، والمصري الخليجي، وHSBC، والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، وبلوم، فيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي»، الدولار بسعر 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

وتباين سعر صرف الدولار، أمام سلة من العملات العربية والأجنبية، إذ يباع الدولار مقابل الجنيه المصري يباع بسعر 15.71جنيها، ومقابل الريال السعودي بنحو 3.75 ريال، ومقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم، ومقابل الدينار البحريني سعر 0.37 دينار.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

- يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 0.88.

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.42.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني بسعر 0.73.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 113.68.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر0.9115.

- يباع الدولار مقابل الدولار اليوان الصينى بسعر 0.338.