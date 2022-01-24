بدء التدريب على 3 مهن بالوحدات المتنقلة في الفيوم مطلع فبراير

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني في المحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي أطلقتها الوزارة، بعد انتهاء اختبار دورة التفصيل والخياطة الثالثة بقرية دفنو بمركز اطسا بالفيوم لـ10 متدربات على مدار 3 أيام.

مهنتك مستقبلك

وقال وزير القوى العاملة، إنّ الوحدات المتنقلة تتحرك كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

دورات تدريبية على 3 مهن

من جانبها، أشارت هناء عبدالفتاح، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إلى أنّه جار نقل الوحدة المتنقلة إلى قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق، ووضعها داخل الوحدة المحلية في القرية لتأمينها والحفاظ عليها، وإعلان بدء الدورات التدريبية داخل الوحدة على مهن تركيبات الكهرباء، والسباكة، والتفصيل والخياطة.

وأضافت مدير المديرية، أنّه سيتم تلقي طلبات الراغبين في التدريب بديوان الوحدة المحلية بقرية الشواشنة اعتبارا من أول فبراير المقبل ولمدة 3 أشهر، هي مدة بقاء الوحدة المتنقلة بالقرية.

وأُجريت الاختبارات بحضور محمد جميل الهواري، ممثل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، ويحيى رشدي عبدالعليم، مدير إدارة التدريب المهني بالفيوم، والمدربة أمل عبدالله.