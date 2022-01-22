وظائف القوى العاملة لشهر يناير 2022.. رابط وخطوات التقديم

يتابع الباحثون عن فرص عمل عن كثب، وظائف القوى العاملة التي يتم إصدارها في منتصف الشهر، إذ أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عن توفير نحو 3248 وظيفة للجنسين من الذكور والإناث بعضها لذوي الهمم والعزيمة، من خلال 81 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة خلال الشهر الجاري، وذلك في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بمرتبات مجزية يصل بعضها إلى 10 آلاف جنيه بحسب خبرة المتقدم، بالإضافة إلى توفير تأمين صحي واجتماعي.

وظائف القوى العاملة

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم في وظائف القوى العاملة اتباع الخطوات الآتية:

- أولًا يتم الدخول الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة القوى العاملة.

- بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على «تسجيل راغبي العمل»، وذلك لراغبي العمل بالوظائف المعلن عنها داخل مصر.

- اضغط على «تسجيل الدخول لأول مرة».

- وتتمثل الخطوة التالية في استيفاء البيانات المطلوبة، التي تتمثل في إدخال الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم قم بكتابة كلمة السر الخاصة بك وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

- بعد ذلك قم بتسجيل البيانات التي تتعلق بالمؤهل الدراسي الذي حصلت عليه، سواء كان مؤهل متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. قم تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم للوظيفة.

7. ثم قم تسجيل الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم.

8. قم بالضغط على «حفظ ومتابعة» لإتمام عملية التقديم.

المحافظات المتاح بها وظائف القوى العاملة

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن الوظائف متوفرة في 16 محافظة هي: «القاهرة، والإسماعيلية، والبحيرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والفيوم، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، والبحر الأحمر».

وتتمثل الوظائف المتاحة في محافظة القاهرة في نحو 65 وظيفة مراقب أمن براتب يصل 3500 جنيه، و10 وظائف فني كرتون، و28 وظيفة فني كهرباء وسباكة، و15 وظيفة عامل إنتاج، ووظيفتان مشرف كهرباء، ووظيفة مشرف مدني.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة في باقي المحافظات من هنـــــا.