القوى العاملة تنظم ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

نظّمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني، بشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية «أفينا»، حضرها 50 عاملًا بالشركة، في إطار دور الوزارة لنشر الوعي وحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية حفاظًا علي العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته والتأكيد علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوصول لمناخ عمل مستقر، وذلك في حضور عبده شعبان، رئيس مجلس إدارة الشركة.

دور مراكز التدريب المهني

وأوضح السيد السنجابي، مدير المديرية، الدور الهام لمراكز التدريب المهني في توفير فرص عمل للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل، فضلا عن دور السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر بيئة العمل للحفاظ على صحة وسلامة العامل المصري.

محاضرات توعوية للعمال

وأشار مدير المديرية إلى أنّ الندوة انقسمت إلى ثلاثة محاضرات الأولى تناولت التعريف بالتدريب المهني وأهدافه والفرق بين التوجيه والإرشاد المهني، ودور مركز التدريب المهني في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وأضاف أن المحاضرة الثانية تناولت موضوع «الاستقرار الوظيفي ودوره في زيادة الإنتاج»، وناقشت المحاضرة الثالثة الكتاب الخامس في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عن الإجراءات القانونية للحد من مخاطر بيئة العمل.

وفي ختام الندوة تفقد مدير المديرية يرافقه رئيس مجلس الإدارة، خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة للاطمئنان على أحوال العاملين، وأهدى رئيس مجلس الإدارة درع الشركة لمدير المديرية تقديرا للدور التوعوي وجهود المديرية في تطبيق القانون بمنشآت القطاع الخاص.