غرفة المنشآت: إجازات نصف العام تنعش نسب الإشغال بالمطاعم السياحية

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن إجازات منتصف العام الدراسى بمصر التى تحل الشهر المقبل ستكون فرصة لزيادة نسب إقبال المواطنين المصريين على تناول وجبتى الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، خاصة أن حالة الطقس خلال تلك الفترة ستكون معقولة، موضحا أن تلك الفترة تشهد زيادة فى نسب تواجد الأسر والشباب بالمطاعم السياحية، كما إنها تشهد أيضا تواجد أعداد كبيرة من السياح العرب بمصر والذين يفضلون تناول العشاء والسهر بالمطاعم السياحية خلال فترة زيارتهم للمقصد المصرى.

تأثير الموجة الباردة على المطاعم السياحية

وأضاف المصري في تصريح لـ«الوطن» أن موجة البرد القارص التى ضربت مصر خلال الشهر الجارى أثرت بالسلب في إقبال المواطنين على تناول وجبتى الغداء والعشاء بالمطاعم والمتشآت السياحية، حيث فضلت غالبية الأسر قضاء فترة المساء فى المنزل بدلا من الخروج والذهاب للمطاعم فى ظل انخفاض درجات الحرارة خلال وقت الليل، مشيرا إلى ان أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع تشهد تحسنا نسبيا فى نسب الإقبال مقارنة بباقى أيام الأسبوع.

مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال الشتاء

وأوضح «المصري» أن المطاعم والمنشآت السياحية تغلق أبوابها حاليا وفقا للتوقيت الشتوى فى الساعة 12 صباحا، عدا أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام الإجازات الرسمية التى يسمح خلالها بمد فترة مواعيد الغلق لساعة إضافية لتكون فى الساعة الواحدة صباحا، مشيرا إلى أن مواعيد غلق مسارح المنوعات وصالات الديسكو تكون فى الساعة الـ3 صباحا.

وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على ضرروة استمرار المطاعم والمنشآت السياحية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، لاسيما مع الزيادة فى نسب الإصابات الحالية محليا وعالميا بمتحور«أوميكرون» أحد متحورات فيروس كورونا المستجد.