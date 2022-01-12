كشف التليفزيون الجزائري، عن حصوله على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الجزائري ضمن منافسات كأس أفريقيا، إضافة إلى حفلي الافتتاح والنهائي، فضلا عن عرض صور المنافسة من الكاميرون عبر البرامج المتنوعة، لذا ازدادت علميات البحث خلال الأيام الماضية ومنذ انطلاق البطولة عن كيفية إدخال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات.

كيفية إدخال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

وعن كيفية إدخال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، يمكنك ضبط التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات باسم Programme NationalHD على تردد 11680H بمعدل ترميز 27500، ويتم ضبط التردد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- اختيار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

شفرة قناة الجزائرية الأرضية

وأثناء إدخال التردد على الريسيفر الخاص، سيتطلب إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية نظرًا لأنّها قناة مشفرة، وذلك بإدخال الشفرة: 1100001100000000 بعد إتمام عملية ضبط التردد.

قنوات مفتوحة لنقل أمم أفريقيا 2022

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.