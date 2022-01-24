شقيق ياسمين عبدالعزيز: «والدي تعبان جدا.. محتاج دعواتكم»

كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تعرض والده لأزمة صحية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يطالب متابعيه بالدعاء لوالده

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا والدي فعلا تعبان جدا، محتاج دعواتكم».

إصابة ياسمين عبدالعزيز بكورونا

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أصيبت السبت الماضي بفيروس كورونا المستجد، إذ جاءت نتيجة مسحتها إيجابية وذلك بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها بحضور عدد من أصدقائها ونجوم الفن.

وكشف مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز لـ«الوطن» أنَّ حالتها الصحية مستقرة، وأنَّها تخضع للعزل المنزلي منذ اليوم الأول، وأنَّها تتعافى.

وأصيبت ياسمين عبدالعزيز المرة الأولى بفيروس كورونا المستجد أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي «اللي مالوش كبير» وشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي.