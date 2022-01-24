صافيناز كاظم تعلن تفاصيل جنازة «زينب» ابنة الراحل أحمد فؤاد نجم

نعت الكاتبة الصحفية صافيناز كاظم، «زينب» ابنة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن عمر يناهز 30 سنة، إثر إصابتها بأزمة قلبية.

تفاصيل وفاة ابنة أحمد وفاة نجم

وعن تفاصيل الوفاة، قالت صافيناز كاظم، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «زينب دي طفلة، وبحبها زي بنتي نوارة وأنا عرفت بالخبر من كام ساعة، كلمتني نوارة وقالت إن أم زينب كلمتها تقول لها خبر الوفاة».

وتابعت «كاظم»، «أم زينب كانت بتصحي البنت لقيتها فارقت الحياة في السن الصغيرة».

وعن تفاصيل صلاة الجنازة ومراسم الدفن، أوضحت: «حسب كلام نوارة ستدفن زينب اليوم إلى جوار والدها أحمد فؤاد نجم، في مقابر السيدة عائشة، لكن إلى الآن لم يتم تحديد موعدة ومكان صلاة الجنازة».

وفاة ابنة أحمد فؤاد نجم

وتوفيت «زينب» ابنة الشاعر الكبير الراحل، أحمد فؤاد نجم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عمر ناهز 30 عاما. في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين.

وكانت الابنة الراحلة مولودة في 1992، وهي البنت الصغرى لأحمد فؤاد نجم، من بين بناته «عفاف، ونوارة، وزينب».

أحمد فؤاد نجم «الفاجومي»

والمعروف أن أحمد فؤاد نجم، الشهير بـ«الفاجومي»، تزوج عدة مرات، إذ كانت أولى زوجاته فاطمة منصور التي أنجب منها «عفاف»، وأشهر زوجاته الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم، وأنجب منها «نوارة» التي تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي أميمة عبد الوهاب والدة زينب.

ويعتبر أحمد فؤاد نجم، أحد أهم شعراء العامية في مصر، ومن بين ثوار الكلمة، ولديه اسم بارز في الفن والشعر العربي، ما زال مضيئا رغم رحيله، إذ ولد في 23 مايو عام 1929، ونُشر له ديوانه الأول، بعنوان «صور من الحياة والسجن»، عام 1962، وهو في سجن أرميدان؛ إذ ساعده مأمور السجن، وقدم له أشعاره الأولى في مسابقة الكتاب الأول، التي ينظمها مجلس الفنون، وبعدها كتبت عنه الدكتورة سهير قلماوي في مؤسسة الأهرام، ليخرج في اليوم نفسه من السجن شاعرا، كما حكى في مذكراته.