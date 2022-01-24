«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية في تسع محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، عن إطلاق 9 قوافل طبية جديدة ضمن مباردة «حياة كريمة»، اليوم، بعدد من المحافظات للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية، بالإضافة إلى التوعية الصحية بمختلف الأمراض وآلية التعامل معها والأدوية المناسبة للعلاج.

المحافظات المستهدفة بالقوافل الطبية

وكشفت «الصحة»، أنّ القوافل الطبية التي ستنطلق اليوم تستهدف مختلف الفئات العمرية من المواطنين وفحص أكبر شريحة ممن يحتاجون للكشف والفحص الطبي في مختلف التخصصات الطبية.

وحددت الصحة أماكن تواجد القوافل الطبية المختلفة التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 25 يناير الجاري، ومن المقرر تواجد القوافل في محافظات «القاهرة- البحيرة- مطروح- الوادي الجديد- الشرقية- الإسماعيلية- الدقهلية- المنيا- البحر الأحمر».

أماكن تواجد القوافل الطبية

وعن أماكن تواجد القوافل الطبية، أوضحت «الصحة»، اختيار أماكن محددة تيسيرا على المواطنين وخاصة كبار السن للتوجه إلى القوافل الطبية والخضوع للكشف الطبي، وتتواجد القوافل في الأماكن الآتية:

- الوحدة الصحية بأم الحويطات- النصر مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر.

- النجاح مركز التحرير بمحافظة البحيرة.

- قرية دير أبو حنس مركز ملوي محافظة المنيا.

-كفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

- مركز طبي طرة بحي طرة بمحافظة القاهرة.

- وجاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

- قرية فلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

- أبو شروف - قارة أم الصغير مركز مركز سيوة محافظة مطروح.

- وحدة أبو جريش الصحية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

التخصصات الطبية

وأكدت الوزارة، أنّ التخصصات تشمل: «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أنّ الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.