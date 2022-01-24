موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث.. مفاجآت ونجوم جديدة

طرح البرومو الرسمي للجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، شوّق الجمهور لرؤية الجزء الجديد ومعرفة موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وعن موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، فيبدأ اعتبارًا من السبت المُقبل، عبر قناتي دي إم سي، ودي إم سي دراما، إذ يشهد الموسم الجديدة أحداثًا درامية جديدة، وظهور شخصيات لم يسبق لها الظهور في الجزأين الأول والثاني.

الأغنية الدعائية لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وطرحت قناة دي إم سي، الأغنية الدعائية لـ مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث قبل أيام، بعنوان «راجعين» بصوت الفنان مدحت صالح، وكلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع خالد عز.

أبطال مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ميدو عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، ورانيا فريد شوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

متابع عن مسلسل أبو العروسة: من المسلسلات الجميلة والطبيعية

وأعرب قطاع كبير من الجمهور، عن سعادتهم البالغة بقرب موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، والذي جاء بعد انتظارٍ كبير، حيث قال أحد المُتابعين: «من المسلسلات الجميلة والطبيعية.. تحس إنك تعرفهم وعايش معاهم في هذا المسلسل.. حياة الناس العادية.. حزنهم فرحهم مشاكلهم.. حياة اجتماعية بحلوها ومرها»، فيما قال آخر: «ياه أخيرًا فرحتونا ورجعتولنا وهترجعونا نتجمع ونتلم كأسرة عشان نشوفكم، وحشتونا جدًا وافتقدناكم».