موعد ومكان عزاء زينب أحمد فؤاد نجم

كشف مشيل غالي، صديق أسرة الشاعر أحمد فؤاد نجم، موعد ومكان دفن زينب ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 30 عاما.

عزاء ابنة أحمد فؤاد نجم

وأضاف مشيل في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه سيشيع جثمان الراحلة زينب أحمد فؤاد نجم بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد النصر «مسجد مستورة» بمساكن النصر شارع 9 في المقطم، إلى مدافن الأسرة بالأتوستراد، بجوار والدها احمد فؤاد نجم، مشيرا إلى أن الأسرة في غاية الحزن، وستتلقى الأسرة العزاء بالمقابر.

وفاة ابنة فؤاد نجم

وتوفيت «زينب» ابنة الشاعر الكبير الراحل، أحمد فؤاد نجم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عمر ناهز 30 عاما. في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين.

وكانت الابنة الراحلة مولودة في 1992، وهي البنت الصغرى لأحمد فؤاد نجم، من بين بناته «عفاف، ونوارة، وزينب».

أحمد فؤاد نجم «الفاجومي»

والمعروف أن أحمد فؤاد نجم، الشهير بـ«الفاجومي»، تزوج عدة مرات، إذ كانت أولى زوجاته فاطمة منصور التي أنجب منها «عفاف»، وأشهر زوجاته الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم، وأنجب منها «نوارة» التي تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي أميمة عبد الوهاب والدة زينب.

ويعتبر أحمد فؤاد نجم، أحد أهم شعراء العامية في مصر، ومن بين ثوار الكلمة، ولديه اسم بارز في الفن والشعر العربي، ما زال مضيئا رغم رحيله، إذ ولد في 23 مايو عام 1929، ونُشر له ديوانه الأول، بعنوان «صور من الحياة والسجن»، عام 1962، وهو في سجن أرميدان؛ إذ ساعده مأمور السجن، وقدم له أشعاره الأولى في مسابقة الكتاب الأول، التي ينظمها مجلس الفنون، وبعدها كتبت عنه الدكتورة سهير قلماوي في مؤسسة الأهرام، ليخرج في اليوم نفسه من السجن شاعرا، كما حكى في مذكراته.