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محمود مسلم

إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالحسينية والعاشر من رمضان

كتب:

نظيمه البحرواي
11:13 ص | الإثنين 24 يناير 2022
حادث تصادم - أرشيفية

حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 15 شخصا في حادثي تصادم منفصلين بمركز الحسينية و مدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية. وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب ميني باص بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

انتقال الجهات الأمنية وسيارات الإسعاف

وانتقلت قوة من الشرطة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وبلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك وتروسيكل

كما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتصادم تروسيكل وتوك توك على طريق «الحسينية - الصالحية»، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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