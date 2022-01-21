«صحة الشرقية»: نفذنا 150 ألف حملة توعوية للمواطنين 

شهدت محافظة الشرقية جهودا مكثفة لرفع كفاءة القوى البشرية، والارتقاء بمستوى أداء الفرق الطبية، وزيادة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين بالمحافظة، خلال عام 2021، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

تنفيذ برامج ودورات تدريبية مكثفة

قامت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بتنفيذ برامج ودورات تدريبية مكثفة بواقع 750 دورة تدريبية (عمليًا ونظريًا)، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية، والارتقاء بالمستوى الفني والإداري لهم، ومستوى أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، تم خلالها تدريب أكثر من 15 ألف متدرب بمحافظة الشرقية من «الأطباء، الصيادلة، التمريض، الإداريين، الفنيين، العمال، وغيرهم»، وذلك على المهارات الإدارية والفنية، ومهارات التواصل، وأخلاقيات المهنة، وحقوق المرضى، وأمن وسلامة المريض، وسياسات ومعايير مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، والصيدلة الإكلينيكية، وتدريب الفرق الطبية في التخصصات الطبية المختلفة على المهارات الفنية، وفرق الأقسام الحرجة، على طرق الإنعاش القلبي الرئوي والمتقدم، وأساسيات التعامل مع مرضي كوفيد 19، وحالات الاشتباه منها ومن الأمراض المعدية بالمنشآت الطبية، والتدريب على كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية، وغيرها.

تفعيل برنامج الزمالة المصرية بمستشفيات محافظة الشرقية

كما تم تفعيل برنامج الزمالة المصرية بمستشفيات محافظة الشرقية «الصحة، والتأمين الصحي، والتعليمية»، واعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات، ضمن البرنامج حيث تم اعتماد 309 أقسام حتى الآن، داخل مستشفيات الصحة فقط، كما تم تنفيذ المؤتمر العلمي الأول للزمالة المصرية بمحافظة الشرقية.

وأوضح «مسعود» بأن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للارتقاء بمستوى الطبيب المصري، ورفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمريض المصري.

وفي سياق آخر قامت فرق التثقيف الصحي، والإعلام والتربية السكانية، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحملات توعوية مكثفة وغير مسبوقة لتوعية وتثقيف المواطنين، وطلبة المدارس، والعاملين بمختلف المنشآت العامة والخاصة والتعليمية، والشوارع والميادين، ودور العبادة، والمحال التجارية، والأسواق، ومواقف السيارات، وغيرها، تخطت 150 ألف حملة، وتم تقديم الإرشادات والنصائح والرسائل الصحية الهامة لهم، مع وضع الملصقات التوعوية بالمدارس والأماكن الحيوية، وداخل المنشآت الغذائية، وصالونات الحلاقة، وغيرها بجميع أنحاء المحافظة، كما تم القيام بحملات توعوية للمواطنين والعاملين بقيادة وكيل الوزارة أثناء صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي، وداخل المدارس، ودور العبادة.

وأكد «مسعود» على استمرار البرامج التدريبية والتعليم الطبي، والحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، للارتقاء بمستوى أداء العنصر البشري، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مقدمًا الشكر والتقدير لمديري إدارات الثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، والتدريب، والرعاية الحرجة والعاجلة، وتنظيم الأسرة، ومنسق الزمالة المصرية، وجميع المثقفين الصحيين، وفرق التدريب، وجميع المشاركين في هذا العمل، وهذه الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.