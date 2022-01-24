أول تعليق من نقيب الممثلين على فيلم «أصحاب ولا أعز»: قدم فنا جيدا

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي، الذي استنكر صمت النقابة والنقيب على الهجوم الشرس الذي تتعرض له الفنانة منى زكي، على خلفية عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز» الذي يُعرض على منصة «نتفليكس»، إذ ذكر الشناوي أنه يجب على النقيب الرد والدفاع عن منى زكي، كونه نقيبا للمهن التمثيلية وعميد سابق بمعهد المسرح ورئيس سابق لأكاديمية الفنون، وهناك هجوما على ممثلة تحت مظلته.

النقابة تعلم جيدًا متى يمكن أن تتدخل

وقال «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، أن النقابة تعلم جيدًا متى يمكن أن تتدخل، وتدافع عن أعضائها بشكل جيد، موضحًا أن مطالبات البعض بمعاقبة الفنانين الذين ظهروا في فيلم «أصحاب ولا أعز» يُعد جريمة، إذ لا توجد مسؤولية على الفنان في أداء دوره، مؤكدًا أنه شاهد الفيلم بالأمس وما روج عنه على السوشيال ميديا لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن النقابة ستصدر بيانًا في القريب العاجل لتوضيح الحقيقة.

الفيلم ليس متاح للجميع بل معروض على منصة خاصة

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن الفيلم ليس متاحا للجميع، ومعروض على منصة خاصة، ولن يعاقب أي فنان على دور قام به، معربًا عن استغرابه من الشائعات التي خرجت خلال الساعات الماضية بأن النقابة تبحث شطب كلًا من منى زكي وإياد نصار بسبب الفيلم، قائلًا: «استغرب ما يتردد عن مطالبات شطب فنانة من نقابة تؤدي دورها ببراعة وعندما تناقشت مع زملائي في مجلس إدارة النقابة كونا وجهة نظر بأن الفيلم عادي، والممثلون قدموا فنًا جيدًا».