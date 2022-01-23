سوسن بدر لمنى زكي بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»: تاريخك الفني جميل

وجهت الفنانة سوسن بدر، رسالة دعم إلى منى زكي، بعد الهجوم عليها في الآونة الأخيرة بعد مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز» على منصة «نتفليكس» يوم الخميس الماضي، بسبب ما رآه البعض أنها ظهرت بشكل لا يعتاد عليه جمهورها والمشاهد الجريئة في داخل العمل.

سوسن بدر لـ منى زكي: تاريخك الفني جميل

وأشادت الفنانة سوسن بدر بتاريخ الفنانة منى زكي، منذ ظهورها لأول مرة على الشاشة، قائلة: «منى تاريخ فني جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك».

وتابعت سوسن بدر عبر منشورها، واصفة منى زكي بعدة كلمات إشادة لها والتي كان أبرزها: «الموهوبة.. المحترمة»، وختمت بالتعبير عن حبها لـ منى زكي، قائلة: «بحبك».

وشهدت الفنانة منى زكي، في الأيام القليلة الماضية، هجوما شديدا وانتقادا من المتابعين بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، على منصة «نتفليكس»، بسبب الدور الذي قدمته ورآه البعض أنه الأجرأ في تاريخ الفنانة منذ التحاقها بالوسط الفني.

وكان الهجوم الأكبر من نصيب منى زكي من المتابعين، مبررين ذلك أنهم لم يحبوا أنها تظهر بمثل هذه الأفلام، ويريدون أن تكون أدوارها كما أعتادوا عليها.

موجة غضب ضد فيلم «أصحاب ولا أعز»

يواجه فيلم «أصحاب ولا أعز»، موجه شديدة من الغضب من قاعدة كبيرة من الجمهور، بسبب المشاهد الجريئة التي يحتويها الفيلم، والألفاظ الخارجة، وتصاعد الأمر برفع دعاوى قضائية من قبل بعض المحامين ضد صناع الفيلم لمنع عرضه في مصر.

كما تقدم النائب مصطفى البكري، بطلب منع عرض الفيلم بمصر، مبررا أنه يدعم الشذوذ الجنسي، وتحريض الفتيات القاصرات على إقامة علاقات غير شرعية بمجرد وصولهم لسن الـ 17 عاما، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

شارك بـ فيلم «أصحاب ولا أعز»، نخبة من نجوم العرب، أبرزهم منى زكي، وإياد نصار، وتعد التجربة الإخراجية الأولى لـ وسام ساميرا.