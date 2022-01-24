تفاصيل منحة «شباب مصر الرقمية» للخريجين والطلاب.. مكافأة طوال التدريب

أعلن المعهد القومي للاتصالات، فتح باب التقديم في منحة «شباب مصر الرقمية»، مسار «خبير شبكات سيسكو المعتمد»، التي تستهدف الخريجين وطلاب السنة النهائية بكلية الهندسة، أقسام اتصالات أو حاسبات، وكلية الحاسبات والمعلومات، بدءًا من دفعات 2012 وحتى 2021، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 29 يناير 2022.

وينظَم البرنامج المقدم من وزارة الاتصالات عبر الإنترنت وفي مقرات المعهد بالقاهرة والقرية الذكية، وبمراكز إبداع مصر الرقمية في المنيا والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج وأسوان، ويحصل المتدربون على مكافأة تحفيزية شهرية طوال فترة التدريب، إضافة إلى شهادة اجتياز البرنامج التدريبي.

منحة شباب مصر الرقمية

وتتمثل تفاصيل منحة شباب مصر الرقمية في الآتي:

- تكون الدراسة بالمنحة «أون لاين» عبر الإنترنت من خلال محاضرات تفاعلية Interactive Live Sessions (للمتقدمين من جميع المحافظات)، أو الحضور إلى مقرات المعهد بمحافظات القاهرة والمنصورة والمنوفية والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان «مع الالتزام بإثبات الحصول على تطعيم كوفيد 19».

- حال الدراسة من خلال الإنترنت يجب استخدام جهاز حاسب آلي بإمكانيات مناسبة للوحدة التدريبية التي تلتحق بها وباقة إنترنت بسرعة مناسبة.

- تستمر الوحدة التدريبية لمدة شهر واحد «20 يوم دراسة» من الأحد حتى الخميس، ويمكن الالتحاق بوحدات في برامج تدريبية مختلفة مع مراعاة شروط كل وحدة، وعند التسجيل متاح إدخال 5 رغبات.

- يتم تسليم شهادة عن كل وحدة تدريبية على حدة، وعند الانتهاء من برنامج تدريبي كامل يتم تسليم شهادة للبرنامج بأكمله.

الشروط والقواعد العامة للمنحة

1. الالتزام برفع المستندات المطلوبة على موقع المبادرة بمجرد الموافقة على الشروط والقواعد المنظمة للبرنامج التدريبي شرط أساسي للقبول بالمنحة:

- صورة من شهادة التخرج (للخريجين).

- شهادة قيد بالسنة الدراسية أو كارنيه بالسنة الدراسية المقيد بها (للطلبة).

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- الإقرار الموقع من المتدرب.

2. التوافق مع Prerequisites لكل برنامج تدريبي شرط أساسي للقبول في المنحة.

3. الالتزام بعدد ساعات التدريب المقررة (6 ساعات تدريب يوميا).

4. الالتزام بنسب الحضور المقررة على ألا تقل عن (75%).

5. الالتزام بالسلوك اللائق في التعامل مع المدربين والمنظمين للمبادرة.

6. الالتزام بالمحافظة على المقررات الدراسية وعدم نشرها على المواقع الإلكترونية (حقوق الملكية الفكرية).

7. الالتزام بصحة البيانات المدونة في الإقرار.

8. الالتزام بتقديم إقرار جديد موقع من المتدرب عن كل دورة تدريبية يلتحق بها المتدرب.

9. الالتزام بتقديم أو إرسال اعتذار عن طريق البريد الإلكتروني عن استكمال المنحة بحد أقصى 48 ساعة قبل بدء المنحة التدريبية.

10. لن يعتد بأي مراسلات إلا من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمبادرة digitalegyptyouth@nti.sci.eg.