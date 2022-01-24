«معلومات الوزراء»: 77% من البالغين في العالم متفائلون بـ2022

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متابعة ورصد أحدث استطلاعات الرأي العالمية، والتي تجريها مؤسسات الفكر ومراكز الاستطلاعات العالمية، حي تابع المركز أحدث استطلاعات الرأي الهاتفية التي أجرتها مؤسسة إبسوس على عينة من الأفراد بلغت 22023 من البالغين في 33 دولة حول العالم، بشأن مدى تفاؤلهم بعام 2022، وأعرب 77% من المبحوثين في هذه الدول عن تفاؤلهم بأنّ عام 2022 سيكون أفضل بالنسبة لهم، كما أشارت نفس النسبة السابقة إلى أنّ عام 2021 كان عامًا سيئًا لبلادهم.

الدولة صاحبة التأثير الأكثر إيجابية على العالم

وفى استطلاع آخر لنفس المؤسسة على عينة من الأفراد بلغت 22016 من البالغين في 28 دولة حول العالم، ونُشرت نتائجه في ديسمبر الماضي، أشار 80% من المبحوثين في هذه الدول إلى أنّ كندا سيكون لها التأثير الأكثر إيجابية على العالم خلال العقد المقبل، يليها في ذلك ألمانيا 77% وفرنسا 72%، وبلغت نسبة من يرون أنّ الولايات المتحدة سيكون لها هذا التأثير 62%، كما ظهرت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة هذه الدول بنسبة 40%.

وأشارت «إبسوس» أيضا في استطلاع ثالث تم نشر نتائجه الشهر الماضي على عينة من 22023 من البالغين بهدف التعرف على توقعاتهم نحو انتهاء وباء كورونا من العالم، إلى أنّ 20% في المتوسط من المبحوثين في 33 دولة حول العالم، يرون أنّ

بريكست

من ناحية أخرى، تابع المركز نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «يوجوف» على عيّنة من 6546 من البريطانيين البالغين- عبر الإنترنت – خلال ديسمبر الماضي، بهدف التعرف على تقييمهم لأداء بلادهم خلال الفترة الانتقالية بعد توقيع بريطانيا اتفاقية «بريكست» وخروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث أشار 53% من البريطانيين إلى أنّهم يعتقدون أنّ فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت بشكل سيئ، 21% منهم رأى أنّها سارت بشكل سيئ إلى حد ما و32% أشار إلى أنّها سارت بشكل سيئ للغاية، في حين يعتقد 4% فقط أنّها سارت بشكل جيد للغاية، وأشار 14% إلى أنّها سارت بشكل جيد إلى حد ما، و21% رأوا أنّها لم تكن جيدة أو سيئة، في حين لم يحدد رأيه 8%.