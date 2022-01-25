بالأرقام.. أعداد الطلاب المستفيدين من منظومة التغذية المدرسية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2022/2021، حيث يتم حاليا تقديم التغذية المدرسية لكل الطلاب على مستوى الجمهورية، ويبلغ معدل توزيع التغذية المدرسية للطلاب بالعام الدراسي الحالي.

تفاصيل المستفيدين من التغذية المدرسية

وأوضحت التعليم فى تقرير صادر عنها أن أعداد المستفيدين جاءت كالتالى :

- 822 ألفا و527 طفلا استفاد من التغذية المدرسية بمرحلة رياض الأطفال.

- 11 مليونا و812 ألفا و751 تلميذا مستفيدا من التغذية المدرسية في المرحلة الابتدائية.

- 415 ألفا و304 طلاب مستفيدين من التغذية المدرسية بالمرحلة الإعدادية.

- 48 ألفا و577 طالبا مستفيدا من التغذية المدرسية بمرحلة التعليم الثانوي.

- 10 آلاف و374 طالبا مستفيدا من التغذية في المدارس الرياضية بمرحلة التعليم الثانوي.

- 180 ألفا و971 طالبا مستفيدا من التغذية بمرحلة التعليم الثانوي الفني.

- 41 ألفا و210 طلاب مستفيدين من التغذية المدرسية بمدارس التربية الخاصة.

- 133 ألفا و864 طالبا مستفيدا من التغذية المدرسية بمدارس التعليم المجتمعي.

الرعاية التأمينية للطلاب

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 1455 طالبا مستفيدا من برنامج الرعاية التأمينية «التأمين على الطلاب» للعام الدراسي الحالي.

الأنشطة والمسابقات الطلابية

نظمت وزارة التربية والتعليم المسابقات والأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي لضمان التنمية الشاملة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وذلك كالتالي:

- 137 ألفا و750 طالبا شاركوا في برامج الرحلات والمعسكرات الطلابية بعنوان «اعرف بلدك».

- 318 طالبا شاركوا في مسابقة نجوم المكتبة.

- 8 آلاف مركز لتنمية القدرات الصحفية.

- 196 طالبا شاركوا في مسابقة عمر الفاروق للقصة القصيرة.

- 418 طفلا شاركوا في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة.

الموهوبون والتعليم الذكي والتربية الخاصة

- بلغ إجمالي عدد المتدربين على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكي نحو 700 متدرب.

- عدد الطلاب المشاركين في مراكز الموهوبين 52 ألفا و450 طالبا.