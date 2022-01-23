«التعليم» تفتح باب النقل والانتداب لقطاع التعليم الفني.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب النقل والانتداب من بين العاملين في ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية لقطاع التعليم الفني بالوزارة، مؤكدة حاجتها إلى عناصر متميزة ذات خبرة في مجال تطوير التعليم الفني ومجال التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

بدء تقديم الطلبات اليوم ولمدة أسبوعين

وقالت وزارة التعليم، إنّه على من يرغب التقدم للنقل والانتداب، عليه التقدم بطلب موضح به السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية إدارة التعيينات ومرفق به المستندات المطلوبة للتقديم.

وأشارت الوزارة، إلى أنّه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على أن تقبل طلبات التقدم اعتباراً من اليوم الأحد 23 يناير ولمدة اسبوعين.

عدم المحاكمة شرط أساسي للتقديم

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط النقل والانتداب بين العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية وهي كالتالي:-

- ألا يقل المستوى الوظيفي للمتقدم عن الدرجة الأولى (أ) بأقدمية سنة.

- معلم أول (1) بأقدمية سنتين.

- عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية من الشؤون القانونية بجهة العمل

الأوراق المطلوبة للنقل والانتداب لديوان الوزارة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للنقل أو الانتداب بين العاملين من ديوان عام الوزارة أو المديريات لقطاع التعليم الفني وهي كالتالي:-

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضح به (مدد العمل بكل درجة وظيفية / الجزاء ولو تم محوها).

- ما يفيد عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية من الشؤون القانونية بجهة العمل.

- صورة من تقويم الأداء عن آخر 3 سنوات.

- صور المؤهلات الدراسية والمؤهلات الأعلى والدورات التدريبية في مجال (التعليم الفني / الحاسب الآلي / اللغات الاجنبية / سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورتان شخصيتان.