وزير التعليم: تطوير المناهج الدراسية أحد الركائز الهامة في خطة التطوير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تعمل من خلال أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة على تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم الجيد لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية دون تمييز بينهم، موضحة أنها تسير بخطوات ثابتة لتطوير منظومة التعليم في مصر، للارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي.

التعليم: تركيب كاميرات مراقبة بلجان الثانوية العامة 2021

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، تضمن إنجازات الوزارة عام 2021، تزامنًا مع احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير، إنّ احتفال هذا العام باليوم الدولي للتعليم سيكون تحت شعار «تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم»، لافتة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، باستخدام 5 آلاف جهاز ربط وتأمين شبكي بمشتملاته، للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت دون مشاكل

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت دون أي مشاكل، وأنّ كاميرات المراقبة ساعدت في ضبط جميع الطلاب الغشاشين، لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، موضحة أنّ الوزارة تواصل تنفيذ مشروع «التابلت التعليمي»، وتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي، حيث تم توزيع 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2021-2022.

وزير التعليم: لدينا استراتيجية لتطوير منظومة التعليم في مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوزارة لديها استراتيجية كاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، في ظل الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال اعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، أحد الركائز الهامة في خطة تطوير التعليم.