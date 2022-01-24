وفاة طالبة إثر أزمة قلبية مفاجئة بكفر الشيخ.. قبل امتحانها بساعات

توفيت «فاتن مصطفى عمر السنور»، طالبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وذلك قبل الذهاب لأداء امتحاناتها بساعات قليلة، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنها توفيت في استقبال المستشفى أثناء محاولة الأطباء انعاشها.

أزمة قلبية تنهى حياة طالبة أثناء المذاكرة

وبسؤال والدها مصطفى السنور، أكد أنها تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة وجرى نقلها للمستشفى، وكانت من المفترض أن تؤدي أحد امتحاناتها اليوم الاثنين، لكنها توفيت قبل الامتحانات بساعات قليلة، «فجأة بنتي كانت بتذاكر وحسيت بألم في القلب خدناها بسرعة وروحنا المستشفى لكن قدر الله كان أسرع من الأطباء».

تشييع جثمان الطالبة المتوفية اليوم

ومن المقرر أن يجرى تشييع جثمانها اليوم من مسجد سيدي عامر المغازي بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى كفر الشيخ العام وتبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة.

ونعى طلاب كلية التجارة ببالغ الحزن والأسى زميلتهم المتوفية وذلك عبر صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدين أنها كانت هادئة وتتسم بالطيبة وبشاشة الوجه، وأنهم لم يتوقعوا رحيلها حيث كانت بينهم قبل يومين.

بينما نعت صفحات قرية الكوم الطويل ببيلا على الفيس بوك، الطالبة المتوفية فقيدة شباب القرية معلنين دفن جثمانها ظهر اليوم بمقابر الأسرة بالقرية بعد أداء صلاتي الظهر والجنازة.