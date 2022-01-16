تشييع جنازة طفل توفى إثر أزمة قلبية مفاجئة بقرية في الغربية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الجميزة، التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، بعد وفاة الطفل عبد الله محمد حسن صقر، إثر إصابته بأزمه قلبية مفاجئة.

وشيع أهالي القرية بالغربية، في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الطفل، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء أمس، وإنهاء مراسم دفنه بمثواه الأخير في مقابر أسرته بوسط القرية المشار إليها.

وفاة الطفل بسبب أزمة قلبية

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوصول عبد الله محمد حسن صقر، 14 سنة، إلى قسم الطوارئ بمستشفى السنطة، ووفاته بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة فجأة أمام الفريق الطبي بالمستشفى.

وأفادت مصادر طبية، أن الطفل المتوفى تعرض للوفاة جراء الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة، نتيجة هبوط حاد في الدوره الدموية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجيران: الطفل عاد منهكا من لعب الكرة.. ووفاته طبيعية

في المقابل، أفاد جيران الطفل ومصادر مقربة من الأسرة بالغربية، أن الطالي كان يلهو برفقه زملائه، ولعب كرة القدم معهم، وعاد إلى منزله منهكا بعدما سار على قدميه إلى أبواب منزله، وجلس مبتسما مع والديه ويحكي لهما عن تفاصيل يومه، ثم دخل غرفة نومه وتعرض لوعكة صحية جراء هبوط حاد في الدورة الدموية حتى وافته المنية جراء الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة.