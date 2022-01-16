مصدر بـ«التعليم»: ندرس عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

لا يزال أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي في حالة من الترقب، بشأن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، هل تكون إلكترونية أم ورقية؟ خصوصا بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بالورقية.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة مطلع الفصل الدراسي الثاني

وأكّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، مطلع الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أنَّ امتحانات الثانوية العامة، ليس لها علاقه بما أُعلن عن الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلاً: «الثانوية العامة لها ظروفها الخاصة وأهميتها».

مشاورات في إجازة نصف العام لدراسة المنظومة الإلكترونية للامتحانات

من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إنّه ستكون هناك مشاورات بين مسؤولي الوزارة، بقطاع التطوير التكنولوجي، ونائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ومسؤولي إدارات التعلم الرقمي، بخصوص هذا الشأن، خلال إجازة منتصف العام الدراسي؛ لحسم الموقف النهائي لامتحانات الثانوية العامة، ودراسة المنظومة الإلكترونية للامتحانات من كل جوانبها، مشيراً إلى أنّه لن يُتخذ قرار بأن تكون امتحانات الصف الثالث الثانوي العام إلكترونية إلا بعد التأكد من سلامة المنظومة كاملة.

التأكد من سلامة المنظومة الإلكترونية

وأضاف المصدر، أنّ سلامة المنظومة تعني أن تكون هناك ضمانة حقيقية بألا يتعرض أي طالب لمشكلة تقنية في أثناء الامتحانات الإلكترونية، وسيكون ذلك بناء على قياس مدى سلامة سيرفرات المدارس، وقدرة تحملها لقرابة 650 ألف طالب وطالبة في وقت واحد، في أثناء دخولهم على السيستم، متابعًا بأنَّ كل هذه الأمور ستحسم، قبل موعد الامتحانات بوقتٍ كافٍ.