خبير مناخ يكشف موعد انتهاء موجة البرد في مصر: تصل للذورة بعد غد

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الموجه الباردة الحالية مستمرة وسوف تكون الذروة بعد غداً الأربعاء، والتوقعات بانتهاء موعدها غير معروف حتى الآن.

موجة باردة تستمر حتى الإثنين المقبل

أضاف «فهيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الموجة الباردة مستمرة حتى مرحلة الانكماش التلقائي، التي قد تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، إذ لا يمكن للتنبؤات العمل إلا في حدود زمنية ضيقة لا تزيد على أسبوع، مؤكّداً أنَّ تلك الأجواء هي سمة شهر طوبة الذي يتصف بالبرودة الشديدة.

وتابع أنَّ شهر طوبة يبدأ من 9 يناير وينتهي في 7 فبراير من كل عام وهو خامس شهور السنة القبطية المصرية القديمة، التي استعمل المصريون القدماء تقويمها في الزراعة وحساب أوقات الزراعة والحصاد لكل موسم زراعي.

موجة البرد قد تستمر طوال أشهر طوبة وأمشير وبرمهات

واستكمل رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنَّ شهر طوبة يعد من شهور النماء في مصر الفرعونية والقبطية، إذ تعني كلمة «طوبة» في اللغة الهيروغليفية الغسل والتنقية نسبة الى المطر الذي يتساقط بشكل متكرر في هذا الشهر وتتكرر نواته خلال الشهر على السواحل الشمالية لمصر.

ونوه إلى أنَّه بمجرد انتهاء شهر طوبة في 7 فبراير يبدأ شهر أمشير المعروف برياحه العاتية والمستمرة، وفيه تبدأ الزراعات في الحقول في الازدهار وتخرج الثمار وتكتسي الخضرة الأرض بشكل كبير نتيجة للدفء، إلا أنَّه يمكن أن تتكرر الموجات الباردة في أمشير أيضاً، إذ أنّه من المعروف عن أشهر طوبة وأمشير وبرهمات بأنَّها تسلم بعضها للظواهر الجوية من برودة ودفء ورياح.

وعن عادات المصريين في هذا الشهر منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، قال رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنَّ المصري القديم اعتاد تناول الأطعمة التي تساعد على تدفئة جسده مثل حساء العدس والقلقاس والمشروبات الساخنة.