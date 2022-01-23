«مناخ الزراعة»: المحاصيل الحالية شبه «مشلولة» بسبب الموجة الباردة

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد تتعرض هذا الأسبوع، لموجة طقس شديدة البرودة، وغير معهودة، يؤثر على كل مناحي الحياة، ومن المتوقع أن تبلغ ذروة الانخفاض في درجات الحرارة الأربعاء المقبل، وستتأثر كل الفئات العاملة، ومن بينها العامل الزراعي، الذي يتعرض صباحا لانخفاض درجات الحرارة.

الموجة الباردة تتسبب في شلل للنباتات

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الأجواء تؤثر على كفاءة وعدد ساعات العمل بالنسبة للعامل الزراعي، كما يتأثر أيضا النبات أو المحصول، مؤكدا أن الموجة الباردة تتسبب في شلل للنباتات، خاصة التي تعانى سوء صرف المياه، إذ تتجمع المياه فى منطقة الجذور، الأمر الذي يساعد على تكون الصقيع على النباتات، لأن الماء لا يتحرك من أسفل النبات، محذرا من بعض الأخطاء الأخرى، التي تتمثل فى تحريك الطبقة السطحية للتربة بالعزيق أو الخربشة أو إزالة النواشف من على الأشجار، وغيرها من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تكون الصقيع.

نصائح لتجنب الصقيع

تابع أنه لتجنب تكون الصقيع، يجب من البداية تجهيز الأرض قبل الموسم الزراعي، بإضافة المقررات السمادية، والعناية بالسوبر فوسفات والكبريت الزراعي والري في المواعيد المناسبة بالنسبة للأراضي التي تروى بالغمر، أما الأراضي التى تروى بالتنقيط، يجب تشغيل المياه لفترات قصيرة في المساء، أو قبل الفجر، تجنبا لتجمد المياه في منطقة الجذور، مع إضافة المغذيات، سواء رش أو حقن مع مياه الرش من خلال شبكات الري أو مواتير الرش مع التدخين، من خلال حرق مخلفات نباتية أو إطارات السيارات كوسيلة للتدفئة.

وأكد أن التوسع فى الزراعات المحمية، سواءً للخضر أو الفاكهة، يحميها من أثار الصقيع، وخاصة محصول الطماطم والباذنجان والخيار والكوسة والفلفل، حيث يمكن التحكم في درجة حرارة الصوبة الزجاجية أو المحمية، ورفع درجة الحرارة بها بوسائل شتى.