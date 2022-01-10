صقيع وارتفاع موج البحر بالإسكندرية في ثاني أيام شهر طوبة

اشتدت سرعة الرياح الباردة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، في ثاني أيام شهر طوبة، إذ زادت سرعتها بنسبة كبيرة ما تسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، وإغلاق بوغازي مينائي الدخيلة والإسكندرية أمام حركة الملاحة البحرية، مع هبوب موجات من الصقيع ليلاً ونهارًا.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجة الحرارة في مدينة الإسكندرية 18 درجة مئوية، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 51%، وسرعة الرياح إلى 29 كم / ساعة، وسط توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 0%، حيث طقس غائم جزئياً مع موجات البرد والصقيع.

وارتدى أهالي الإسكندرانية الملابس الثقيلة بسبب الطقس البارد، وارتفاع موج البحر بسبب الهواء الشديد خاصة في ساعات الليل. وقالت عُلا إبراهيم، من أهالي المحافظة: «فعلا طوبة صعب الطقس بارد جدًا»، وعلق عمرو السيد: «الطقس بارد ليلاً ونهاراً الجو بارد جدًا».

محافظة الإسكندرية تستعد لنوة الفيض الكبرى

فيما بدأت الاستعدادات والخطط لاستقبال نوة الفيضة الكبرى، والمتوقع أن تهطل على المحافظة بأمطار غزيرة ورياح باردة، وذلك في يوم 12 من الشهر الجاري، وفقاً لجدول النوات الذى تم وضعه من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، حيث بدأت نسائم النوة مبكرًا بالرياح الباردة والتي تسببت في إغلاق البوغازي أمام حركة الملاحة، حيث تم إغلاقها لحين تحسن الأحوال الجوية منعاً لحدوث أى خسائر في السفن، مع تشديدات بعدم الخروج إلى الصيد في البحر بسبب الطقس وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.