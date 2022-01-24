مقتل سيدة في الهرم.. واتهام أشقائها بإنهاء حياتها انتقاما لشرفهم

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل عمرها 36 عامًا على يد أشقائها بسبب حملها سفاحاً نتيجة علاقة غير شرعية.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن لمكان الواقعة واستمعت لأقوال نجلها الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وقال إن أخواله الثلاثة ونجل أحدهم قتلوا والدته بجرح في الرقبة بسبب إنجابها طفل عمره 15 يوما إثر علاقة غير شرعية مع سائق.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على جميع المتهمين والسائق الذي اعترف بأن الرضيع نجله في التحقيقات الأولية التي أُجريب تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير العامة المباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد دسوقي مأمور قسم الهرم.

وبالفحص والتحريات، تم العثور على سكين مع أحد الأشقاء وهو المتهم الرئيسي الذي يقيم بالهرم، والذي اعترف بجريمته مع أشقائه انتقاما لشرفهم بسبب إنجاب شقيقته من علاقة غير شرعية مع سائق، حسب قوله.