مصرع زوجين على السرير وبجوارهما طبنجة.. والابن يرجح سيناريو الانتحار

تلقى قسم شرطة البدرشين بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم يفيد بوفاة زوجين داخل شقتهما السكنية، بعد اكتشاف الواقعة.

وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن الزوج الذي يبلغ من العمر 70 عامًا متوفي بجوار السرير داخل غرفة النوم وبه طلقتين في الصدر، وبجواره طبنجة، والزوجة 45 عامًا، ربة منزل، متوفية على السرير بها ٤ طلقات نارية.

وبعد معاينة الشقة تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد هشام بهجت، مفتش مباحث البدرشين، تبين سلامة منافذها وتم العثور على جميع متعلقات المتوفيين و150 ألف جنية.

وبسؤال نجلهما طالب جامعي عمره 20 عامًا، قرر أن الطبنجة خاصة بوالده وغير مرخصة وأنه مؤخرًا تزايدت الخلافات الأسرية، حيث أن والده كان يعاني من اكتئاب حاد ولا ينفق على المنزل ورجح أن والده قتل والدته وانتحر ولا يتهم أحد بالسبب في وفاتهما.