"جنايات الفيوم" تقضي بإعدام 5 والمؤبد لـ16 في اقتحام نقطة شرطة

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لـ5 أشخاص من جماعة الإخوان، كما قضت بالمؤبد لـ16 آخرين، في واقعة اقتحام ومحاصرة نقطة شرطة مبارك والهجوم على مقر النقطة، وإطلاق الأعيرة النارية على العاملين بها، مما أسفر عن مقتل فرد شرطة وإصابة آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.

تعود الواقعة إلى 27 فبراير 2015 عندما قام المتهمون باقتحام ومحاصرة نقطة شرطة مبارك بمدينة الفيوم وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، مما تسبب في مقتل حسن عبد الحكيم "أمين شرطة"، وإصابة آخرين

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، باستهداف نقطة الشرطة لتنفيذ عملية إرهابية وأطلقوا النيران على المتواجدين فيها، فأصابوا المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته، وشرعوا في قتل أفراد الأمن المعنيين بالخدمة، وحازوا أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها.

وتضمنت الاتهامات حيازة ذخائر غير مرخص بها واستخدام القوة والعنف ضد أفراد الأمن، وتخريب أموال ثابتة مملوكة للدولة عمدًا وهي نقطة شرطة مبارك، وتسببوا في تعطيل مصلحة ذات منفعة عامة.

والمتهمون في القضية هم مصطفى عطية محمد، وأحمد فؤاد جاد، ومحمد محمد المكاوي، وحمدي طه عبد الرحيم، ومصطفى رمضان علي، وعبد السلام عطية حتيتو، ورحيم عبد الله رحيم، ومحمد عبد الله حشيش، ومحمد صالح رياض، وهليل عبد الله علي، وبلال عثمان عبد الباقي، وخليفة عيد محمد، ومحمد ربيع عبد العليم، وسيد عمر عبد العال، وشعبان السيد كامل، وماجد عجمي عبد الرازق، وياسر عبد العال عبد الهادي، وأحمد عبد الله عبد الخالق، وعبيدة أبو بكر المهدي، وعمر محمد حسين، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدام ٥ والحبس المؤبد لـ 16 آخرين.