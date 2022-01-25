زوجة الشهيد جابر نصار: نجح في ضبط عناصر تكفيرية وتمنى الشهادة

قالت زينب الشافعي زوجة الشهيد العقيد أحمد جابر نصار، إن الشهيد نجح في ضبط العديد من العناصر التكفيرية وشديدة الخطورة خلال فترة عمله في العريش والقطاعات المختلفة.

وأضافت الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشهيد عمل في الفترة الأخيرة في قطاع الشهيد أحمد وحيد في محافظة الإسماعيلية قائداً لكتائب الدعم.

وتابعت «استشهد زوجي خلال مداهمة لضبط عنصر شديد الخطورة في الإسماعيلية، وحقق الله له ما أراد لتمنيه الشهادة وطلبها أكثر من مرة وتحدثه عنها بشكل مستمر».

وأوضحت أن الشهيد عمل في قطاعات الأمن المركزي منذ تخرجه في محافظات المنيا وشمال سيناء والشرقية وأسيوط، وأنهى خدمته شهيداً في قطاع الإسماعيلية.

الشهيد لديه 3 أطفال

وقالت زينب الشافعي إن الشهيد أحمد جابر نصار لديه من الأبناء 3، أكبرهم 10 سنوات، مشيرة إلى أنه كان دائم الحديث عن الدور البطولي التي يؤديه رجال الشرطة والقوات المسلحة في التصدي للعناصر التكفيرية والاجرامية.

وتابعت «في خلال شهر رمضان كان أحياناً يتابع معنا مسلسل الاختيار وكان دائماً يتحدث عن نيته للشهادة وتمنيه الاستشهاد في إحدى العمليات التي يشارك بها، خاصة أنه يشارك في أهم وأكبر العمليات باعتباره قائدا لكتيبة الدعم».

تكريم اسم الشهيد في احتفالية 25 يناير

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أول أمس، احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70 بحضور وزير الدخلية وعدد كبير من الضباط والقيادات داخل أكاديمية الشرطة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة فيما كرم عدد من أسر الضباط والأفراد والمجندين بينهم أسرة الشهيد المقدم احمد جابر نصار.