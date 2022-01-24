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الخميس إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص في ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

كتب:

الوطن
12:53 م | الإثنين 24 يناير 2022
محمد سعفان - وزير القوى العاملة

محمد سعفان - وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ الخميس المقبل الموافق 27  يناير 2022، سيكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 25 من يناير 2022.

موعد إجازة 25 يناير

وقال وزير القوى العاملة، إنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بدلا من 25 يناير، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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