تفاصيل الاعتداء على شاب بعين شمس.. «سحلوه 200 متر في عز الظهر»

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة عصرا أمس الأول السبت، حينما فوجئ الشاب أحمد حمدي الشهير بـ«توتا»، ويبلغ من العمر 22 عامًا، بهجوم عدة أشخاص عليه بأسلحة بيضاء وأخرى نارية «خرطوش»، واعتدوا عليه حينما كان عائدًا إلى منزله بسبب خلافات قديمة وخصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه، وتطور الأمر بسحله لمسافة وصلت إلى 200 متر أمام المارة وسط حالة من الذهول أصابت الموجودين وفروا هاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وألقت القبض على 3 منهم، وجار ضبط وإحضار آخر هارب.

وأجرت «الوطن» بثا مباشرًا مع المجني عليه بعد خروجه من أحد المستشفيات فور تحسن حالته.

المجنى عليه: أخدت أكثر من 50 غرزة في جسمي

وقال الشاب أحمد حمدي المجني عليه، إن الواقعة حدثت في تمام الرابعة عصر السبت، «وقتها كنت راجع للبيت ومعايا فلوس جمعية بتاعة أخويا وفوجئت بأكثر من 4 أشخاص يعتدون عليا بالشوم على راسي وبالأسلحة البيضاء حتى فقدت الوعي، وتم سحلي بواسطة توك توك بعد ربطي فيه لمسافة أكثر من 200 متر في عرض الشارع أمام المارة، كنت غرقان في دمي وتركوني بنزف، وبعض الجيران نقلوني على المستشفى وكل ده كنت فاقد الوعي، وتم تحويلي إلى مستشفى هليوبلبيس لخطورة حالتي»، مضيفًا: «أنا اتكتبلي عمر جديد بعد التعذيب اللي شوفته وكمية الضرب اللي أخدها جسمي، وأنا مليش ذنب في كل ده، أنا واخد أكثر من 50 غرزة في جسمي».

والد الضحية: المتهم الرئيسي قال لي أنا هموت لك حد من عيالك

يضيف والد المجني عليه: «خصومة ثأرية من 3 سنين احنا مش طرف فيها، وكل شوية المتهم الرئيسي يدعي شطة، يقابلني في الشارع يقول لي أنا هموت لك حد من عيالك ومش هسيبكم، وقت ارتكاب الواقعة كنت بصلي العصر، ولم أعلم بالواقعة إلا عن طريق أحد الأشخاص»، مطالبًا برجوع حق نجله ومعاقبة المتهمين بأقصى عقوبة.