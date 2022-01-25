مع اقتراب طرح وحدات جديدة.. كيفية إنشاء حساب خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي للتقديم

خلال الفترة الأخيرة عملت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهدة لتوفير الوحدات السكنية المختلفة إلى من يريد أن يحصل على وحدة، وذلك حرصا منها على توفير الحياة المناسبة للمواطنين، وتستعد وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة الإعلان عن عدد من الوحدات السكنية سواء كانت وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط في عدد من محافظات الجمهورية.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إنشاء حساب خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يستخدم للتقديم للحصول على وحدة سكنية، وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن» كيفية إنشاء حساب خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات إنشاء حساب خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي

1. في البداية فإنه يجب الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ويمكن الدخول من خلال تلك الرابط.

2. بعد ذلك يتم تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة له، كما أنه يجب تسجيل الاسم رباعي.

3. تسجيل رقم التليفون المحمول في الخانة المخصصة له.

4. كتابة كلمة مرور.

5. إعادة كتابة كلمة المرور للتأكيد.

6. تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر، أنثى».

7. تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب، متزوج، مطلق، أرمل».

8. وأخيراً ضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام» ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل

شروط التقديم للحصول على وحدة سكنية

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم لكي يتمكن من الحصول على وحدة سكنية والتي منها أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 75 من تاريخ نزول الإعلان، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان، ولا يجب على المتقدم تغيير نشاط الوحدات السكنية.