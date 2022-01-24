رئيس «حدائق أكتوبر» يكشف موقف الطروحات الجديدة: نسلم حاليا «سكن مصر»

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الانتهاء من كل أعمال التشطيبات الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر» في المدينة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال اللاند سكيب وأعمال تنسيق الموقع، إلى جانب الخدمات الأخرى في المشروع من مستشفيات ومدارس وحضانات وخلافه، بهدف توفير حياة مناسبة، لكل من يرغب في الحصول على سكن كريم، فور استلام وحدته السكنية.

ليس هناك أي طروحات جديدة

وأشار مصطفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه البدء في تسليم الوحدات السكنية من المرحلة الرابعة من مشروع «سكن مصر»، موضحا أن تلك المرحلة تعتبر الأخيرة من المشروع الذي تم الإعلان عنه من قبل.

وأكد أنه أنه في الوقت الراهن، لا توجد أي طروحات جديدة لوحدات سكنية بالمدينة، سواء كانت إسكان اجتماعي أو متوسط تتبع مشروع «دار مصر» أو «سكن مصر».

حدائق أكتوبر من مدن الجيل الرابع

أوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المدينة تعتبر من مدن الجيل الرابع، وأنها الأحدث، لافتا إلى أنها تعتمد على الأساليب الحديثة والتكنولوجيا الحديثة في جميع نواحي المدينة، وإدارة مرافقها.

وتضم حدائق أكتوبر، مستويات متنوعة من السكن، التي تشمل الإسكان الاجتماعى، واسكان الشباب، مثل: «سكن دار مصر» و«سكن مصر»، إلى جانب السكن المنفذ من قبل الشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التعليمية والترفيهية والرياضية.

وتعد مدينة حدائق أكتوبر، الأقرب إلى مدينة الجيزة والطريق الدائرى وميدان الرماية وشارع الهرم، حيث تقع على طريق الواحات والفيوم، وتبدأ عند ملتقى منزل الطريق الدائرى وطريق الواحات، ومداخلها من طريق أحمد زويل، حيث يفصل الطريق بين حي حدائق أكتوبر، ومنطقة جنوب الواحات التي من المنتظر أن يتم فصلهما ليكونا معا مدينة مستقلة.