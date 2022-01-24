السعودية تسجل زيادة في إصابات كورونا.. والجرعة المعززة شرط التحصين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 4535 حالة سجلتها أمس الأحد، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأكدت الوزارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تسجيل 4 آلاف و838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 657192 حالة في المملكة.

وأوضحت الوزارة تسجيل 6 آلاف و296 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 606130 حالة، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8922 حالة وفاة، بالإضافة لتسجيل 705 حالات حرجة .

#الصحة تعلن عن تسجيل (4838) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (6296) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (606,130) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/gpRQVwGGqJ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 24, 2022

الجرعة التنشيطية لاستكمال حالة التحصين

في سياق متصل، تبدأ المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل فى تحديث حالة التحصين، من خلال الجرعة التنشيطية للقاح كشرط لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر، وهو الاشتراط الأساسي للتطعيم بالمملكة.

بعد الارتفاع لأسبوعين وتسجيل إصابات أكثر من 5 آلاف.. تراجع ملحوظ فى أعداد الإصابة

وتواصلت وتيرة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث استمرت زيادة معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضين، بسبب انتشار أوميكرون، حيث كانت المملكة تسجل معدل إصابات يومية أكثر من 5 آلاف حالة إصابة، ما جعلها تزيد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى انعكس بشكل واضح، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، عن تراجع في عدد إصابات فيروس كورونا بعد القفزة التي شهدتها الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت4 آلاف و535 إصابة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.