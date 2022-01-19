السعودية تسجل قفزات في إصابات كورونا.. و«الصحة»: نستبعد قرار الإغلاق

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 5928 حالة إصابة، وأوضحت الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 632736 حالة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و912 حالة.

جاء ذلك وفقا للإحاطة الإعلامية اليومية لوزارة الصحة السعودية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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#الصحة تعلن عن تسجيل (5928) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (4981) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (578,812) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/pSgKh9BpUv

وزارة الداخلية تشدد على ارتداء الكمامة

وفرضت وزارة الداخلية السعودية فى ديسمبر الماضي إجراءات جديدة من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون، بعد تسجيل المنحنى الوبائي للملكة تزايدًا ملحوظًا في الإصابات، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة وكافة الأنشطة والفعاليات.

إعادة التشديد على التباعد في المسجد الحرام

وفى السياق ذاته، كانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت في ديسمبر الماضي، عن تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين .

رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في #الحرمين_الشريفين بدءًا من يوم غدٍ الخميس.https://t.co/I7nPFDltfo #واس_عام pic.twitter.com/2KFt8RyyQJ — واس العام (@SPAregions) December 29, 2021

قرار الإغلاق غير مطروح والتقييم مستمر وفقا لتقارير الجهات المختصة

وعن فرضية الإغلاق بالمملكة مع زيادة أعداد الإصابات اليومية، أكدت وزارة الصحة السعودية، أنّ جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا مشددة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأكدت تطبيق الإجراءات الوقائية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما شددت على أهمية استكمال جميع أفراد المجتمع جرعات اللقاح، مشيرة إلى أنّ قرار الإغلاق غير مطروح نظرا لأن المملكة سجلت نسبة تطعيمات تتعدى 70% ومن ثم فالتحصين المجتمعي يقلل من احتمالية العودة للإغلاق.