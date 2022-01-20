إصابات كورونا تتخطى 5 آلاف للأسبوع الثاني على التوالي في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية فى الإفادة اليومية لها، عن تسجيل إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5591 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 5238 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 540 حالة .

وأفادت الوزارة فى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (638327) وحالات التعافي (584050) حالة، وفيما يخص الوفيات تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و914 حالة وفاة .

#الصحة تعلن عن تسجيل (5591) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (5238) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (584,050) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/KhuzFxl0FF — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 20, 2022

ونتيجة الزيادة فى أعداد الإصابة اليومية التي تسجلها المملكة يوميا من الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937، للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء .

المملكة تعيد تشديد إجراءات فيروس كورونا

وأعادت المملكة العربية السعودية فى نهاية ديسمبر الماضي إجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة، كذلك واصلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اتخاذ إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون، خاصة مع تزايد عدد الحالات المصابة اليومية بالمملكة، فأعادت التباعد الجسدي والمسافات الفاصلة بين المصلين والمعتمرين الذين عادة ما يصلون وأكتافهم جنبا إلى جنب.

استثناء المحصنين من خارج المملكة من الحجر الصحي

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قررت وزارة الحج والعمرة السعودية استثناء القادمين من خارج البلاد للعمرة المحصنين بلقاحات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون من إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، على أن يستكمل الوافدون كامل الجرعات قبل الوصول إلى الأراضي السعودية.